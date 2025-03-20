"Роснефть" в 2024 году открыла 7 месторождений и 97 залежей углеводородов с запасами в 200 млн т н.э.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2024 году открыла 7 месторождений и 97 новых залежей углеводородов с запасами в 0,2 млрд т н.э. категории АВ1С1+B2С2, сообщила компания.

В результате запасы углеводородов "Роснефти" по российской классификации на конец 2024 года составили 21,5 млрд т н.э. (категория АВ1С1+В2С2).

По результатам проведения аудита запасов по международной классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) запасы углеводородов НК по категории 2Р составили 11,4 млрд т н. э. "Восполнение добычи приростом 2Р запасов превышает 100%", - поясняется в сообщении.