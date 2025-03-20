"Роснефть" в октябре-ноябре выкупила с рынка около 2,6 млн своих акций по средней цене в 443,7 руб.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2024 году в целях поддержки котировок акций в периоды их резкого падения продолжила практику обратного выкупа в рамках одобренной советом директоров программы.

"В конце октября-начале ноября прошлого года, когда российский фондовый рынок достиг локальных минимумов, "Роснефть" успешно выкупила с рынка около 2,6 млн собственных акций по средней цене в 443,7 руб.", - приводит компания слова главного исполнительного директора Игоря Сечина.

"Аналогичный механизм использовался компанией в течение 2020 г., когда на сырьевых рынках наблюдался связанный с пандемией COVID ценовой кризис. Тогда было выкуплено около 0,76% собственных акций по средней цене в 347,5 руб.", - напомнил он.

"Текущая стоимость пакета более чем в 1,5 раза превышает цену выкупа", - подчеркнул Сечин.

Как сообщалось, 1 апреля 2024 года совет директоров НК "Роснефть" принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций компании (buyback) и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд руб. ($1,13 млрд), что соответствует объему средств, не израсходованному в рамках предыдущих этапов программы. Количество приобретаемых на открытом рынке акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры в период действия программы, поясняла НК.

Первая программа обратного выкупа "Роснефти"была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней могли быть приобретены обыкновенные акции компании максимум на $2 млрд. Срок окончания программы был запланирован на 31 декабря 2020 года включительно, но совет директоров одобрил ее продление до 31 декабря 2021 года. Предполагалось, что максимальный объем выкупа составит не более 340 млн штук, или 3,2% от уставного капитала. Программа была нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности. В марте 2022 года совет директоров "Роснефти" принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций компании, а также глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2023 года. Объемы и другие параметры программы при этом остались без изменений.

По данным на середину марта 2022 года, общий пакет приобретенных акций, в том числе в форме депозитарных расписок, на Московской и Лондонской фондовых биржах достиг 80 988 983 штуки, что составляет 0,764% от уставного капитала НК и 23,82% от объема программы buyback. Компания направила на выкуп чуть более $371,25 млн. В октябре 2022 года "Роснефть" объявила о намерении отменить листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Текущая цена акций компании по итогам торгов 20 марта составила 536,3 руб./а.