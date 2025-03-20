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"Россети Ленэнерго" в 2024 году увеличили чистую прибыль по МСФО на 6,3%

Чистая прибыль по РСБУ выросла на 16,9%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Ленэнерго" в 2024 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 6,3% по сравнению с 2023 годом, до 21,15 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 12,8% и составила 122,7 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 8,8%, до 66,69 млрд рублей. Операционные расходы в 2024 году повысились на 15,2%, до 83,98 млрд рублей, операционная прибыль осталась на уровне 2023 года - 22,21 млрд рублей.

Чистая прибыль компании по РСБУ в 2024 году относительно предыдущего года выросла на 16,9%, до 24,2 млрд рублей. Выручка увеличилась на 12,8% и составила 122,66 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 9,7% - до 83,32 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 39,29 млрд рублей против 32,77 млрд рублей годом ранее (рост на 19,9%).

"Россети Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения.

Основной акционер компании - ПАО "Российские сети" (67,48% обыкновенных акций).

Россети Ленэнерго МСФО прибыль
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