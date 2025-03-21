Поиск

Фондовые индексы США завершили торги в четверг небольшим снижением

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в небольшом минусе.

Трейдеры сохраняют осторожность после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ сохранил базовую ставку на прежнем уровне (4,25-4,5%), понизив при этом прогнозы для темпов роста экономики США и повысив прогнозы инфляции на ближайшие два года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ не намерен торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики. Он отметил возросшую неопределенность в отношении перспектив экономики США, связанную, в частности, с ситуацией вокруг внешнеторговых пошлин.

Тот факт, что спустя несколько часов после завершения заседания американского ЦБ президент США Дональд Трамп призвал Федрезерв к снижению ставки, усилил опасения роста рыночной волатильности, отмечает Trading Economics.

Статданные, опубликованные в четверг, показали незначительное повышение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 223 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 221 тыс., а не 220 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение до 224 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале 2024 года снизилось на $6,3 млрд (2%) и составило $303,9 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Дефицит в октябре-декабре составил 4,1% ВВП США по сравнению с 4,2% ВВП в предыдущие три месяца.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (-3,6%), Nike Inc. (SPB: NKE) (-1,6%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-1,4%), 3M Co. (SPB: MMM) (-1,3%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-0,8%).

Заметный рост показали бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+1,6%), Honeywell International (SPB: HON) Inc. (+1,1%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+1%).

Стоимость бумаг Tesla (SPB: TSLA) Inc. увеличилась на 0,2% по итогам торгов. Аналитики Piper Sandler понизили прогнозную цену акций производителя электромобилей до $450 с $500, но сохранили рекомендацию "выше рынка" для них. Ранее на этой неделе Tesla объявила об отзыве более 46 тыс. электропикапов Cybertruck из-за дефекта внешней панели кузова.

Эксперты Piper Sandler также понизили прогнозную цену акций Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. до $13 с $19, ухудшив рекомендацию для них до "нейтрально" с "выше рынка". Бумаги компании подешевели на 4,2%.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 0,9%. Глава компании Дженсен Хуан заявил в интервью Financial Times, что производитель графических процессоров в ближайшие четыре года направит сотни миллиардов долларов на закупку чипов и другой электроники, произведенной в США.

Стоимость акций Darden Restaurants (SPB: DRI) выросла на 5,8%, несмотря на то, что квартальная отчетность компании оказалась слабее прогнозов рынка. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2025 финансового года, но его выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг опустился на 11,31 пункта (0,03%) и составил 41953,32 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 12,4 пункта (0,22%) - до 5662,89 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 59,16 пункта (0,33%), составив 17691,63 пункта.

США Dow Jones Nasdaq S&P 500
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2024 году составила 1,084 трлн рублей

ЦБ Турции повысил ставку по кредитам overnignt на 2 п.п. на внеочередном заседании

Криптобиржа Kraken купит площадку для торговли фьючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд

УК аэропорта Братска заявила о повышении цены авиатоплива ниже инфляции

La Stampa сообщила о планах ЕС выделить Украине 5 млрд евро военной помощи вместо 40 млрд

Группа инвесторов купит баскетбольный "Бостон Селтикс" с рекордной оценкой в $6,6 млрд

Группа инвесторов купит баскетбольный "Бостон Селтикс" с рекордной оценкой в $6,6 млрд

Сбербанк подал иск к кипрской "дочке" на 16,6 млрд рублей

Сбербанк подал иск к кипрской "дочке" на 16,6 млрд рублей

S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива

S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива

Экспорт грузовиков из Китая в РФ в январе-феврале рухнул почти в 8 раз

Экспорт грузовиков из Китая в РФ в январе-феврале рухнул почти в 8 раз

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2220 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });