Фондовые индексы США завершили торги в четверг небольшим снижением

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в небольшом минусе.

Трейдеры сохраняют осторожность после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ сохранил базовую ставку на прежнем уровне (4,25-4,5%), понизив при этом прогнозы для темпов роста экономики США и повысив прогнозы инфляции на ближайшие два года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ не намерен торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики. Он отметил возросшую неопределенность в отношении перспектив экономики США, связанную, в частности, с ситуацией вокруг внешнеторговых пошлин.

Тот факт, что спустя несколько часов после завершения заседания американского ЦБ президент США Дональд Трамп призвал Федрезерв к снижению ставки, усилил опасения роста рыночной волатильности, отмечает Trading Economics.

Статданные, опубликованные в четверг, показали незначительное повышение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 223 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 221 тыс., а не 220 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение до 224 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале 2024 года снизилось на $6,3 млрд (2%) и составило $303,9 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Дефицит в октябре-декабре составил 4,1% ВВП США по сравнению с 4,2% ВВП в предыдущие три месяца.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (-3,6%), Nike Inc. (SPB: NKE) (-1,6%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-1,4%), 3M Co. (SPB: MMM) (-1,3%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-0,8%).

Заметный рост показали бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+1,6%), Honeywell International (SPB: HON) Inc. (+1,1%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+1%).

Стоимость бумаг Tesla (SPB: TSLA) Inc. увеличилась на 0,2% по итогам торгов. Аналитики Piper Sandler понизили прогнозную цену акций производителя электромобилей до $450 с $500, но сохранили рекомендацию "выше рынка" для них. Ранее на этой неделе Tesla объявила об отзыве более 46 тыс. электропикапов Cybertruck из-за дефекта внешней панели кузова.

Эксперты Piper Sandler также понизили прогнозную цену акций Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. до $13 с $19, ухудшив рекомендацию для них до "нейтрально" с "выше рынка". Бумаги компании подешевели на 4,2%.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 0,9%. Глава компании Дженсен Хуан заявил в интервью Financial Times, что производитель графических процессоров в ближайшие четыре года направит сотни миллиардов долларов на закупку чипов и другой электроники, произведенной в США.

Стоимость акций Darden Restaurants (SPB: DRI) выросла на 5,8%, несмотря на то, что квартальная отчетность компании оказалась слабее прогнозов рынка. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2025 финансового года, но его выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг опустился на 11,31 пункта (0,03%) и составил 41953,32 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 12,4 пункта (0,22%) - до 5662,89 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 59,16 пункта (0,33%), составив 17691,63 пункта.