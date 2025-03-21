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Годовая прибыль "Башнефти" по МСФО снизилась на 41%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2024г составила 104,667 млрд рублей, что на 41% меньше показателя 2023 года (177,409 млрд рублей), сообщается в отчете компании.

Выручка компании от реализации и прибыль от совместных предприятий увеличилась на 10,7% - до 1,142 трлн рублей. Выручка от реализации нефти, газа, нефтепродуктов и нефтехимии стала больше почти на 11% - 1,135 трлн рублей. Затраты и расходы поднялись на 20% - до 1,005 трлн рублей.

Операционная прибыль снизилась на 29% - до 137 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 34,6%, до 136 млрд рублей.

Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ в 2024 году упала на 38,3%, до 103,2 млрд рублей. Выручка при этом выросла на 9,7%, до 840,8 млрд рублей на фоне роста себестоимости на 26,5%, до 670,1 млрд рублей. Это повлияло на показатель валовой прибыли (уменьшилась на 27,7%, до 169,9 млрд рублей). Прибыль от продаж снизилась на 33,6%, до 107,5 млрд рублей, доналоговая - на 35,9%, до 122,8 млрд рублей.

Капитальные затраты "Башнефти" в 2024 году выросли по сравнению с 2023 годом на 13,8%, до 74 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Башнефть" по итогам 2024 года прирастила запасы углеводородов в объеме 19,8 млн тонн нефтяного эквивалента (н.э.), восполнив добычу нефти и газа на 114%.

Башнефть
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