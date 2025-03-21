Основная сессия на "Мосбирже" открылась незначительными изменениями индексов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - На старте торгов основной сессии на "Мосбирже" российский рынок акций демонстрирует смешанную динамику цен blue chips в ожидании новостей в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, сигналов от Банка России о дальнейшей монетарной политике, а также на смешанных сигналах с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,1%; подешевели акции "ВК" (-3,9%), подорожал "ЛУКОЙЛ" (+0,6%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,04% до 3221,92 пункта, индекс РТС снизился на 0,04% до 1202,65 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 0,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 21 марта, составляет 84,3955 рубля (+1,55 рубля).

Подешевели также акции "Газпрома" (-0,6%), "МТС" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,6%), "Магнита" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 (с учетом утренней сессии) составил 7,96 млрд рублей (из них 1,53 млрд рублей пришлось на акции "ВК", 1,32 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,06 млрд рублей на акции "Т-Технологий").

Аналитики ожидают сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта. При этом эксперты не исключают, что благодаря обнадеживающим данным по инфляции, публикующимся в последнее время, регулятор может несколько смягчить риторику, убрав, в частности, указание на вероятность дальнейшего повышения ставки.

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила накануне в эфире телеканала News Nation, что Украина и Россия находятся "всего на расстоянии вздоха" от достижения соглашения о полном прекращении огня. "Мы никогда не были так близки к миру с этими двумя сторонами", - отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп провел отдельные телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. В четверг он заявил журналистам об украинском конфликте: "Мы бы хотели, чтобы это закончилось". "Я думаю, что в этом отношении у нас все хорошо, - сказал Трамп. - Я верю, что мы справимся с этим".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, к концу недели впечатления от возобновления контактов глав США и России, ожиданий скорого мирного урегулирования и разочарование от того, что оно не будет быстрым, пока отступили на второй план. Внимание инвесторов вновь приковано к решению Банка России по ключевой ставке. Хотя снижения ставки никто не ожидает, но можно надеяться на смягчение риторики главы ЦБ на фоне данных, говорящих о сокращении темпов инфляции.

Индекс МосБиржи при появлении позитивных сигналов может возобновить подъем в направлении цели 3500 пунктов. В случае снижения индекс может встретить достаточно сильный уровень поддержки в районе 2990 пунктов, считает Калачев.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", от ЦБ в пятницу не ожидается изменения ставки, но вероятно небольшое смягчение риторики регулятора о перспективах денежно-кредитных условий. Недельные данные по индексу потребительских цен последние две недели указывали на замедление инфляции, а динамика совокупного кредитного портфеля банков отражает значительное замедление кредитования. Впервые за длительный период текущие условия, в которых Банк России будет принимать решение по ставке, фиксируют замедление роста цен и кредитования, а также указывают на то, что высокая ставка, наконец, приносит результаты.

С учетом поступающих новых вводных, в российской экономике начинают проявляться условия, при которых Банк России может снизить ставку уже во втором квартале, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что ЦБ РФ не станет менять ставку, однако риторика регулятора может смягчиться. Такой сценарий приведет к росту рынка акций, который может быть сильным, но не продолжительным.

Для формирования новой восходящей волны нужны очень четкие сигналы на готовность ЦБ в самом обозримом времени перейти к ослаблению денежно-кредитной политики и фактическое улучшение ситуации в геополитике. До реализации какого-то из этих факторов рынок акций продолжит оставаться в боковике, считает эксперт.

На следующей неделе будет пик налогового периода, что будет поддерживать российскую валюту. Впрочем, эта поддержка будет слабой и больше моральной, поскольку складывается впечатление, что в последние месяцы крупные экспортеры продают валюту равномерно, не откладывая сброс долларов и юаней на последние дни перед уплатой налогов. В связи с этим не исключена еще одна волна укрепления рубля, хотя его девальвация на среднесрочном горизонте неизбежна, считает Антонов.

В США индексы акций в четверг просели на 0,03-0,4%. Трейдеры сохраняют осторожность после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ сохранил базовую ставку на прежнем уровне (4,25-4,5%), понизив при этом прогнозы для темпов роста экономики США и повысив прогнозы инфляции на ближайшие два года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил после заседания, что ЦБ не намерен торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики. Он отметил возросшую неопределенность в отношении перспектив экономики США, связанную, в частности, с ситуацией вокруг внешнеторговых пошлин.

Тот факт, что спустя несколько часов после завершения заседания американского ЦБ президент США Трамп призвал Федрезерв к снижению ставки, усилил опасения роста рыночной волатильности, отмечает Trading Economics.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне закрытия четверга).

Негативным фактором для азиатских акций является снижение американских фондовых индексов накануне на фоне опасений по поводу политики президента США Трампа в отношении импортных пошлин.

Накануне торги в Японии не проводились в связи с государственным праздником. Как стало известно в пятницу, потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 3,7% в годовом выражении после роста на 4% в январе, когда показатель был максимальным с января 2023 года. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,9% после роста на 3,2% в январе. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже почти три года.

Участников азиатского рынка также беспокоит отсутствие ясности в отношении новых стимулов, обещанных правительством Китая.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут и завершают неделю в "плюсе".

К 10:02 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2% до $72,15 за баррель (+1,7% в четверг), майские фьючерсы на WTI дорожали на 0,3% до $68,24 за баррель (+1,7% накануне).

Поддержку котировкам оказывают ожидания сокращения предложения, укрепившиеся после расширения США санкций против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в странах ОПЕК+.

С начала недели стоимость контрактов на обе марки нефти выросла более чем на 2%.

Минфин США ввел санкции в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов". В расширенный санкционный список включены 13 компаний из КНР (в том числе из Гонконга), Виргинских островов, Либерии, Панамы и Сейшельских островов, а также восемь судов, которые ходят под флагами Барбадоса, Коморских островов, Панамы и Сан-Марино.

Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций ранее недосокращенной добычи нефти в соответствии с обязательствами между партнерами, сообщила ОПЕК.

Семь нарушавших обязательства стран должны будут снизить добычу на 4,2 млн баррелей в сутки с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно. Ирак должен сократить добычу на 1,95 млн б/с, Кувейт - на 141 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 30 тыс. б/с, ОАЭ - на 365 тыс. б/с, Казахстан - на 908 тыс. б/с, Оман - на 99 тыс. б/с, Россия - на 706 тыс. б/с.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и связанные с ней опасения перебоев в поставках также способствуют росту нефтяных цен. Израиль продолжает проводить точечные наземные операции в секторе Газа, а США - наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.