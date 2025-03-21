IDC ждет роста мировых расходов на цифровую безопасность в 2025 году на 12,2%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Глобальный рынок товаров и услуг в сфере цифровой безопасности увеличится на 12,2% в 2025 году, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

Растущие сложность и частота киберугроз, усиленные генеративным ИИ (GenAI) и ИИ в целом, побуждают организации по всему миру принимать более продвинутые меры защиты, отмечают эксперты. В результате ожидается, что расходы на безопасность будут устойчиво расти в ближайшее время и достигнут $377 млрд в 2028 году.

На США и Западную Европу по-прежнему будет приходиться более 70% мировых расходов на безопасность в 2025 году. Однако ожидается, что во всех географических регионах в этом году расходы на безопасность будут повышаться, причем наибольший рост произойдет в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке и в Африке (MEA).

"В регионе MEA наблюдаются существенные инвестиции как со стороны правительств, так и со стороны бизнеса в борьбу с растущими киберугрозами, с сильным пониманием важности программ обучения и подготовки в области кибербезопасности для защиты организаций от возможных атак", - отмечает старший менеджер по исследованиям в IDC Data and Analytics Эман Элшеви.

На программное обеспечение в 2025 году будет приходиться более половины мирового рынка кибербезопасности. При этом данный сегмент продемонстрирует самый значительный подъем - на 14,4%, прогнозирует компания. Службы безопасности станут второй по темпам роста группой, а третье место займут аппаратные средства безопасности.

Ожидается, что больше всех инвестируют в киберзащиту в этом году банки, правительства, телекоммуникационные компании и поставщики медицинских услуг. Сегменты "рынки капитала" и "медиа и развлечения" продемонстрируют самые существенные темпы повышения - на 19,4% и 17,1% соответственно.

"Защита от киберугроз становится все более стратегической проблемой для организаций во всех отраслях, особенно тех, которые управляют критически важными инфраструктурами (например, нефть и газ, телекоммуникации), разрабатывает критически важные активы (например, аэрокосмическая и оборонная промышленность) или предоставляет ключевые услуги клиентам (например, банки, рынки капитала) и гражданам (например, правительства, поставщики медицинских услуг)", - полагает менеджер по исследованиям в IDC Data and Analytics Стефано Перини.