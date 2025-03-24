Европейские рынки акций, за исключением Испании, завершили торги снижением

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном завершили торги в пятницу в минусе, исключением стал испанский индикатор.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,6% - до 549,67 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,63%, германский DAX - 0,47%, французский CAC 40 - 0,63%, итальянский FTSE MIB - 0,39%, испанский IBEX 35 прибавил 0,33%.

Рынок ФРГ завершил в минусе вторую неделю подряд, несмотря на то, что Бундесрат (верхняя палата парламента Германии) в пятницу одобрил реформу правил, регулирующих госдолг страны, а также создание фонда объемом 500 млрд евро для обновления инфраструктуры и поддержки экономики.

Аналитики Deutsche Bank вслед за этим улучшили прогнозы роста ВВП Германии на 2026 и 2027 годы. В то же время они ухудшили прогноз на 2025 год до 0,3% с 0,5%, отметив глобальные экономические проблемы.

Заметное снижение по итогам торгов во Франкфурте в пятницу показали акции Infineon (-2,8%), Beiersdorf (-2,8%), Daimler Truck (-2,5%), Deutsche Post (-2,5%).

Капитализация германского производителя лубрикантов Fuchs SE упала на 6,6%. Компания увеличила доналоговую прибыль в 2024 году, однако ее выручка снизилась, не оправдав ожиданий рынка.

Бумаги представителей европейского ВПК завершили торги в минусе, рыночная стоимость Rheinmetall опустилась на 2,6%, итальянской Leonardo - на 3,3%, французской Thales - на 1,7%.

Лидером падения среди компонентов Stoxx Europe 600 в пятницу стали акции испанского производителя парфюмерии и косметики Puig Brands, подешевевшие на 7%.

Резкое снижение также показали бумаги швейцарской рекрутинговой компании Adecco Group (-6%) и инвесткомпании CVC Capital Partners (-4,6%).

Стоимость акций Antofagasta Plc опустилась на 4,5%, котировки бумаг других горнодобывающих компаний также снизились на фоне падения цен на металлы, в том числе Glencore - на 3,2%, Anglo American - на 2,5%, BHP - на 0,4%.

Капитализация британского оператора сети магазинов спортивных товаров JD Sports упала на 5,1% на фоне слабой отчетности Nike Inc.

Цена бумаг Unilever опустилась на 0,3%. Один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса сообщил о намерении продать торговую марку Vegetarian Butcher производителю нидерландской Vivera, специализирующейся на производстве вегетарианских продуктов питания.

Стоимость акций британского оператора сети пабов J.D. Wetherspoon упала на 9,4% на фоне слабых продаж компании и ее осторожных прогнозов на год.

Котировки акций британских авиакомпаний International Consolidated Airlines Group и EasyJet опустились на 1,9% и 0,9% соответственно на фоне пожара на подстанции близ лондонского аэропорта Хитроу, нарушившего его работу.

Лидерами роста в составе Stoxx Europe 600 стали акции германского сервиса доставки Delivery Hero (+6,5%), швейцарской Swissquote Group Holding (+5,2%), а также шведской телекоммуникационной компании Tele2 (+3,5%).