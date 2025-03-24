ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора.
Такие операции ЦБ приостанавливает с 1 апреля до октября 2025 года. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года.
Решение принято для поддержания финансовой стабильности, отмечает регулятор.