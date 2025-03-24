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Выручка "Росагролизинга" по РСБУ в 2024 году выросла в 1,6 раза

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Выручка компании "Росагролизинг" по РСБУ в 2024 году составила 24,7 млрд рублей, что почти в 1,6 раза больше, чем в 2023 году (15,8 млрд рублей), сообщается в отчетности компании.

Валовая прибыль выросла до 22,3 млрд рублей с 13,9 млрд рублей, чистая прибыль упала до 1,3 млрд рублей с 3,1 млрд рублей.

Компания также раскрыла свою долю в уставном капитале АО "Агропромцифра" (АО "Агропромышленный центр цифровизации") - 30,3031%. Вклад в уставный капитал АО составил 16,667 млн рублей. В 2024 году были получены дивиденды в размере 484 тыс. рублей.

"Агропромцифра" была создана в июне 2023 года. Компания занимается разработкой информационных систем АПК, выполняет работы в сфере информационной безопасности АПК, поддерживает информационные и коммуникационные системы отрасли. Кроме "Росагролизинга", ее учредителями являются Россельхозбанк и "Объединенная зерновая компания".

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

В 2024 году компания поставила аграриям более 18 тыс. единиц техники и оборудования, что на 25% больше, чем в 2023 году. Инвестиции в укрепление материально-технической базы отрасли составили 115 млрд рублей. Среди отгруженной техники 2,3 тыс. комбайнов (1,8 тыс. в 2023 году), 2,2 тыс. тракторов (2 тыс.), 1,5 тыс. единиц автотехники (свыше 2,5 тыс.), 11,3 тыс. единиц прочей сельхозтехники (8,8 тыс.).

Росагролизинг Агропромцифра Россельхозбанк
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