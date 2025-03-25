Европейские фондовые индексы завершили сессию в понедельник в небольшом минусе

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в понедельник небольшим снижением.

Трейдеры оценивали данные об экономической активности в еврозоне, а также заявление американского президента Дональда Трампа о возможной "гибкости" пошлин на импорт, которые США планируют ввести со 2 апреля.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,1% - до 548,93 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,1%, германский DAX - 0,17%, французский CAC 40 - 0,26%, итальянский FTSE MIB - 0,16%, испанский IBEX 35 - 0,2%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в марте поднялся до 50,4 пункта с 50,2 пункта в феврале, показали опубликованные в понедельник предварительные данные. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что индекс составит 50,8 пункта.

PMI сферы услуг в еврозоне в марте снизился до 50,4 пункта с 50,6 пункта в феврале. Промышленный индикатор поднялся до 48,7 пункта, максимума за 26 месяцев, с 47,6 пункта в предыдущем месяце, однако остался в области, указывающей на спад активности.

В Германии сводный PMI в марте вырос до 50,9 пункта с 50,4 пункта, во Франции - до 47 пунктов с 45,1.

Сводный PMI для Великобритании увеличился до 52 пунктов с 50,5 в феврале.

Лидером снижения в составе Stoxx Europe 600 в понедельник стали акции германской химкомпании Bayer AG (-6,9%). Суд присяжных в американском штате Джорджия вынес вердикт в пользу истца по делу о гербициде Roundup - продукте компании Monsanto, которую германская Bayer приобрела в 2018 году за $63 млрд. Вердикт предписывает Bayer выплатить штраф в размере $2 млрд и компенсировать ущерб в размере $65 млн.

Резко подешевели также бумаги французского машиностроительного концерна Alstom (-6%), британского оператора связи Vodafone Group (-4,4%), датской ВИЭ-компании Vestas Wind Systems (-4,4%).

Стоимость акций датской фармкомпании Novo Nordisk, объявившей о покупке прав на препарат для лечения диабета и снижения веса китайской United Bio-Technology (Hengqin) Co. за $2 млрд, опустилась на 1,3%.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции германского производителя медицинского оборудования Carl Zeiss Meditec (+5,2%), горнодобывающей компании Aurubis AG (+4,1%), а также автопроизводителя Renault SA (+4,4%).

Капитализация шведского поставщика решений для оборонного сектора и авиации Saab AB выросла на 4,5% вслед за улучшением оценки акций компании до "покупать" с "нейтрально" аналитиками UBS. Эксперты также повысили прогнозную цену бумаг Saab.

Рыночная стоимость французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment подскочила на 7,8% благодаря успешному релизу его новой игры. "Assassin's Creed Shadows" набрала 2 млн игроков спустя неделю после ее выхода.

Цена акций британской S4 Capital выросла на 5,6%. Компания, занимающаяся онлайн-рекламой, впервые анонсировала выплату дивидендов, а также объявила о сокращении долга.