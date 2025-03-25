Уолл-стрит активно выросла в начале недели

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали корпоративные новости и политические заявления.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что импортные пошлины, которые вступят в силу 2 апреля, будут содержать ряд исключений.

"Будет некоторая гибкость. Но в целом - это будут зеркальные пошлины", - сказал он в Овальном кабинете.

"Есть ощущение, что акции продолжат расти с перепроданного уровня, и любое снижение потенциальных негативных последствий от пошлин послужит катализатором для роста, - отметил Айвен Фейнсет из Tigress Financial Partners. - Мне кажется, что худшее уже позади, хотя в начале следующего месяца мы продолжим наблюдать повышенную волатильность".

Кроме того, участники рынка ждут важных статданных, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. В частности, в четверг выйдут окончательные данные об изменении ВВП США в четвертом квартале 2024 года, а в пятницу - доклад о доходах и расходах американцев, который включает внимательно отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в понедельник, что теперь он прогнозирует только одно снижение ставки на четверть процентного пункта до конца текущего года. Ранее он ожидал два снижения.

По его словам, инфляция в текущем году, вероятно, будет волатильной, и опустится к целевому уровню в 2% не ранее 2027 года.

Акции Tesla выросли почти на 12%, Advanced Micro Devices - на 7%, Palantir Technologies - на 6,4%.

Котировки бумаг Dun & Bradstreet Corp. поднялись на 3% на новости, что инвестиционная компания Clearlake Capital Group покупает ведущего мирового поставщика данных и корпоративной аналитики за $7,7 млрд с учетом долга.

Капитализация Intuitive Machines Inc. подскочила на 30%. Аэрокосмическая компания получила чистый убыток в размере $149,2 млн в четвертом квартале прошлого года, однако увеличила выручку до $54,7 млн с $31 млн за аналогичный период годом ранее.

Цена бумаг Super Micro Computer Inc. снизилась на 1% после того, как Goldman Sachs ухудшил рекомендацию для акций компании до "продавать".

Акции Lockheed Martin подешевели на 1,1% после того, как аналитики BofA Global Research понизили рекомендацию для них до "нейтрального" уровня.

Dow Jones Industrial Average вырос на 1,42% и составил 42583,32 пункта. Лидерами роста в составе индекса стали акции Home Depot Inc. и Amazon.com Inc., выросшие на 3,6%.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,76% - до 5767,57 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 2,27% и составил 18188,59 пункта.