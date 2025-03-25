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Xiaomi привлекла $5,5 млрд за счет размещения акций

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi привлек около $5,5 млрд за счет размещения акций.

Xiaomi разместила 800 млн бумаг по цене 53,25 гонконгского доллара ($6,85) за штуку, сообщила компания до открытия рынка во вторник. Цена размещения включает дисконт в 6,6% к котировкам на закрытие рынка в понедельник.

Вырученные средства планируется направить в основном на ускорение расширения бизнеса, инвестиции в НИОКР и другие общекорпоративные цели.

Координаторами, организаторами и посредниками сделки стали China International Capital Corporation Hong Kong Securities, Goldman Sachs (Asia) и J.P. Morgan Securities (Asia Pacific).

Акции Xiaomi на торгах во вторник дешевеют на 6%, до 53,6 доллара за штуку.

Xiaomi Китай
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