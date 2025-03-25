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Мосбиржа сообщила о графике работы в майские праздники

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа опубликовала регламент работы в период майских праздников в 2025 году.

Согласно сообщению биржи, в праздничные дни 2 и 8 мая торги будут проводиться на фондовом, срочном, валютном рынках, рынке депозитов, кредитов, стандартизированных производных инструментов (СПФИ) и драгоценных металлов. 3-4 и 10-11 мая торги на рынке акций проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня.

Торги на всех рынках биржи не будут проводиться 1 и 9 мая.

В рабочие дни 5-7 мая торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ пройдут в обычном режиме.

30 апреля торги также проводятся в обычном режиме, включая утренние и вечерние сессии.

Московская биржа
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