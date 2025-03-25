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Минфин РФ 26 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26218 и 26240

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 26 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26218 и ОФЗ-ПД серии 26240 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26218 с погашением 17 сентября 2031 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 161 день, дата выплаты 20-го купонного дохода - 24 сентября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 8,5% годовых (1-й купон - 37,49 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 42,38 рубля на облигацию).

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 8-го купонного дохода - 13 августа 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
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