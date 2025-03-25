Великобритания сократила долю в банке NatWest ниже 4%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании продолжает сокращать долю в банке NatWest (бывший Royal Bank of Scotland), теперь она опустилась ниже 4%.

Как сообщил британский Минфин, власти продали 69,9 млн акций NatWest, уменьшив долю в нем до 3,95% с 4,82%.

Теперь государству принадлежит 318,7 млн акций NatWest, стоимость которых оценивается в 1,47 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд) исходя из котировок на закрытие торгов в понедельник.

За 12 месяцев капитализация NatWest выросла на 77% (до 37,3 млрд фунтов), тогда как FTSE 100 прибавил менее 10%.

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов стерлингов в обмен на 81% его акций.

Затем U.K. Government Investments Ltd. (UKGI), которая управляет пакетом акций банка от лица британского правительства, начала постепенное сокращение его объема. Планируется, что UKGI завершит продажу бумаг в 2025-2026 годах.