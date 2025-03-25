Британский регулятор повысил оценку добычи нефти и газа в стране в 2024 году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Добыча нефти и газа в Великобритании в 2024 году составила 1,09 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщил британский регулятор нефтегазового сектора North Sea Transition Authority (NSTA).

Оценка была повышена на 20 тысяч б.н.э./сут. по сравнению с октябрьскими данными.

При этом регулятор ожидает, что к 2030 году показатель упадет до 620 тысяч б.н.э./сут.

Оценка капиталовложений в добычу нефти и газа в 2024 году была увеличена более чем в полтора раза, до 5,96 млрд фунтов стерлингов ($7,7 млрд). В текущем году, по прогнозу NSTA, капиталовложения снизятся до 4,8 млрд фунтов.