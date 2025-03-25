Рынок акций РФ вечером отыграл часть потерь на новостях из США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ, падавший днем во вторник в отсутствие конкретики по итогам завершившихся накануне российско-американских консультаций в Эр-Рияде, вечером сократил большую часть потерь на новостях из США о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта вокруг Украины. Негативным фактором стал новый сигнал от ЦБ РФ о длительной жесткой монетарной политике.

Индекс МосБиржи завершил дневную сессию выше 3160 пунктов, но закрыл в "минусе" пятые торги подряд; в лидерах снижения выступили акции АФК "Система" (-2,9%), при этом подскочили в цене бумаги производителей удобрений на новостях о договоренностях РФ-США.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3164,62 пункта (-0,4%, в течение торгов индекс падал в район 3120 пунктов), индекс РТС - 1184,1 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 марта, составил 84,193 руб. (+31,93 копейки).

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