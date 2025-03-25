Рубль во вторник умеренно подорожал в паре с юанем

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань понизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль умеренно вырос в рамках увеличения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,489 руб., что на 11,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 марта на 31,93 копейки, до 84,193 руб., и увеличил курс евро на 81,57 копейки, до 92,3409 руб.

"Рубль во вторник утром заметно уступал доллару на межбанке, отпуская его выше 84,5, и юаню, который в моменте коснулся 11,64. В течение дня российской валюте удалось улучшить положение и выйти в плюс к юаню. По-видимому, эффект от подготовки компаний к налоговому периоду начал оказывать поддержку рублю. В то же время по итогам российско-американских переговоров в Саудовской Аравии важных заявлений не прозвучало, что усилило геополитическую неопределенность. Она негативна в целом для рублевых активов - снижается рынок акций, в "красной зоне" двигается индекс российских гособлигаций RGBI. Краткосрочно курс рубля может балансировать между локальной поддержкой от налогового периода и давлением от обратного расширения геополитической премии, в ближайшие дни прогнозируем юань на уровне 11,3-11,8, доллар - 83,5-85,5 рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Ранее участники рынка находились в ожидании деталей российско-американских консультаций, которые в понедельник прошли в Эр-Рияде. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, содержание этих переговоров не будет доноситься до широкой общественности.

"Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли какие-либо заявления по итогам переговоров.

"Сейчас сделанные доклады в столицах анализируются. Уже потом можно будет говорить о каких -то пониманиях", - добавил он.

Американская и российская стороны по итогам переговоров в Эр-Рияде договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, между тем говорится в опубликованном во вторник сообщении Белого дома.

"США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - указано в сообщении.

Прежде чем смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), надо добиться снижения инфляционных ожиданий, на это требуется время, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Одновременно он отметил снижение текущей инфляции. По его словам, этот показатель в годовом выражении с очисткой от сезонности в марте будет на уровне февраля или даже ниже (менее 8%), тогда как на пике в ноябре-декабре он был около 14%.

Вместе с тем ЦБ пока не спешит смягчать денежно-кредитную политику.

"И снижение инфляционных ожиданий, и самой инфляции в феврале-марте отчасти объясняется укреплением рубля, которое было очень значительно в последние три месяца. Отчасти и в существенной части это укрепление отражает эффекты нашей политики. Напомню, высокая ставка сдерживает спрос на импорт и увеличивает привлекательность рубля как инструмента сбережений, как средства сбережений. И то, и другое действует в сторону укрепления курса национальной валюты при прочих равных", - заявил Заботкин.

"Но в последние пару месяцев на укрепление курса также очень значимо влияли ожидания, новостной поток, связанные с этим ожидания геополитической разрядки и снятия санкций. На сегодняшний день это пока только ожидания. Только когда произойдет фактическое и осязаемое улучшение внешних условий, когда нам будет проще покупать импорт, когда у нас будут меньше издержки, связанные с продажей экспорта в остальной мир, тогда мы сможем рассматривать укрепление рубля и дезинфляционные эффекты, связанные с ним, как заведомо в полном объеме устойчивые", - подчеркнул зампред ЦБ.

Цены на нефть растеряли рост, достигнутый ранее в ходе торгов, и торгуются с понижением.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $72,97 за баррель, что на 0,03% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,16%, до $68,99 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы. В тот же день Минфин США сообщил о продлении до 27 мая срока действия лицензии, выданной Chevron Corp. (SPB: CVX) на добычу и экспорт венесуэльской нефти.

Трейдеры продолжают следить за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, успех которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта РФ, а также ожидают прояснения позиции США относительно зеркальных пошлин, которые должны вступить в силу 2 апреля. Ранее Белый дом просигнализировал, что пошлины могут носить целевой, а не универсальный характер.

Банк России во вторник, 25 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 320 млрд рублей (при лимите 320 млрд рублей и спросе 1 трлн 732,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,05% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 марта, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 260 млрд рублей (при лимите 1 трлн 260 млрд рублей и спросе 2 трлн 167,6 млрд рублей) в среднем по ставке 20,44% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 марта поднялась на 10 базисных пунктов - до 21,58% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц повысилась во вторник на 2 базисных пункта - до 21,5% годовых, версия на три месяца поднялась на 1 базисный пункт - до 21,43%. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,52% годовых.