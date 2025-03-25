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Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета
Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки мира ухудшают прогнозы для курса фунта стерлингов в ожидании публикации проекта британского бюджета на следующий финансовый год с учетом рисков сокращения государственных расходов и замедления экономического роста, сообщает Bloomberg.

Аналитики JPMorgan Chase и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA рекомендовали покупать евро и продавать фунты, ожидая, что британская валюта подешевеет до 85 пенсов за евро к концу следующего квартала.

Министерство финансов Великобритании опубликует проект бюджета на следующий фингод в среду. Эксперты полагают, что бюджет будет включать в себя сокращение расходов и увеличение госзаимствований. Это вкупе с возможным ухудшением прогнозов для британского ВВП может усилить аргументы в пользу дальнейшего снижения процентных ставок Банком Англии и оказать давление на фунт.

Роберто Гарсия из BBVA полагает, что позитивных сюрпризов от бюджета ждать не стоит, и прогнозирует, что пара евро/фунт будет торговаться в районе 84,70 пенса за евро в краткосрочной перспективе. К декабрю за евро могут давать 88 пенсов, считают аналитики банка, чего не наблюдалось с мая 2023 года.

Во вторник евро дешевеет к фунту чуть более чем на 0,1% и торгуется на уровне 83,47 пенса.

С начала месяца фунт просел к евро на 1% на фоне планов Германии резко увеличить расходы на оборону и инфраструктуру.

К доллару США британская валюта укрепилась примерно на 3% на опасениях замедления роста американской экономики.

Эта динамика может смениться на противоположную, если президент США Дональд Трамп 2 апреля введет пошлины на британский импорт, что окажет дополнительное давление на ВВП Великобритании, считают эксперты.

JPMorgan Chase Дональд Трамп США Великобритания BBVA Минфин Банк Англии
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