Energean отказалась от продажи Carlyle нефтегазовых активов в Европе

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Британская Energean расторгла соглашение с Carlyle International Energy Partners о продаже нефтегазовых активов в Европе из-за задержек в получении разрешений регулирующих органов Италии и Египта.

Как сообщает Energean, сделка включала активы в Египте, Италии и Хорватии, оценивавшиеся в $945 млн.

Energean заявила, что необходимые разрешения со стороны регуляторов не были получены, как того требовали условия договора, подписанного 19 июня 2024 года. Компания также не смогла достичь соглашения с Carlyle о продлении срока действия этих требований, который истек 20 марта 2025 года.

В результате Energean решила расторгнуть договор.