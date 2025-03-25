Банки КНР остались лидерами рейтинга стоимости банковских брендов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лидерами по стоимости бренда среди банков в мире остаются четыре представителя Китая, говорится в ежегодном отчете Brand Finance Banking 500 за 2025 год.

На первом месте находится Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), стоимость бренда которого за год выросла на 10,1% (до $79,1 млрд). Он сохраняет лидирующую позицию по итогам девятого года подряд.

Затем следуют China Construction Bank (+19,5%, до $78,4 млрд), Agricultural Bank Of China (+16,2%, до $70,2 млрд) и Bank of China (+26,5%, до $63,8 млрд).

Места с пятого по девятое занимают американские представители банковской отрасли: Bank of America (+20,9%, до $45 млрд), Chase (+23,4%, до $44,2 млрд), Wells Fargo (+0,6%, до $36 млрд), Citi (+16,7%, до $35,65 млрд), J.P.Morgan (+5,3%, до $32,4 млрд). Замыкает десятку лидеров еще один китайский банк - China Merchants Bank (+6,1%, до $28,3 млрд).

Список участников топ-10 не изменился по сравнению с прошлым годом, только Chase поменялся местами с Wells Fargo.

Совокупная стоимость банковских брендов топ-500 в этом году увеличилась на 13% (до $1,6 трлн), что стало самым значительным повышением с 2019 года. Показатель вырос по итогам четвертого года подряд.

В рейтинг попали 73 американских банка, на их долю пришлось 22,1% совокупной стоимости брендов. Это самое значительное представительство среди стран. Однако общая стоимость брендов 70 китайских банков, которые вошли в список, составляет 29,3% общемирового.

Самым дорогим банковским брендом Великобритании остается HSBC, который остался на одиннадцатом месте. В Испании им является Santander (четырнадцатая позиция), во Франции - BNP Paribas (22-я строчка), в Италии - Intesa Sanpaolo (28-е место), в Германии - Deutsche Bank (48-я позиция).

Стоимость бренда Сбербанка достигла $4,8 млрд по сравнению с $4,37 млрд в прошлом году, тем не менее он опустился на 78-е место с 76-го.

"Обстановка с высокими процентными ставками, наблюдаемая во многих крупных экономиках, несомненно, способствовала росту стоимости брендов, и в более общем плане, повышению прибыли и стоимости акций в 2024 году", - полагает Энни Браун из Brand Finance.

Постоянные инновации становятся все более важными для сохранения конкурентоспособности, поскольку банки с цифровыми технологиями продолжают подниматься в рейтинге. Например, два самых быстрорастущих бренда в процентном отношении в 2025 году - это британский Revolut (стоимость бренда которого взлетела в 9 раз, до $1,9 млрд) и бразильский Nubank (в 3 раза, до $4 млрд). Первый из них поднялся до 144-го места в рейтинге, второй - до 83-го.