Ритейлер SPAR в России в 2024 году увеличил выручку до 128,5 млрд рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Выручка ООО "СПАР миддл Волга", управляющей сетью магазинов SPAR в России, по итогам 2024 года увеличилась на 15,9% и составила 128,5 млрд рублей, говорится в бухотчетности юрлица.

Валовая прибыль компании выросла на 27,8%, до 36,8 млрд рублей. Прибыль от продаж достигла 5,4 млрд рублей, увеличившись на 18,2%.

Чистая прибыль SPAR в России сократилась на 18,4% и составила 219,3 млн рублей.

SPAR открылся в России в 2001 году. Как сказано на его сайте, в его сети 200 супермаркетов в 12 регионах страны. Согласно отчету за 2024 год, основным владельцем SPAR выступает ГК "Сладкая Жизнь" (на 90% принадлежит нижегородскому бизнесмену Альберту Гусеву).