Поставщик автозапчастей Rossko планирует вложить 9 млрд руб. в завод тормозных дисков

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ООО "РП1" (входит в холдинг Rossko, Новосибирск) в 2026 году планирует запустить производство тормозных дисков и суппортов на территории особой экономической зоны "Титановая долина" в Верхней Салде (Свердловская область), стоимость проекта составит более 9 млрд рублей. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Предполагается, что на полную мощность - 40 тыс. тонн продукции ежегодно - предприятие выйдет к 2034 году. Ассортимент тормозных дисков составит 1 тыс. артикулов, тормозных суппортов - 11 артикулов.

Планируется построить два производственных комплекса, включающих лаборатории и административно-бытовой комплекс. На заводе будет работать литейный цех с автоматизированными линиями и роботизированными комплексами для обработки изделий.

Как указано на сайте Rossko, компания после запуска производства рассчитывает занять треть рынка автозапчастей РФ.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "РП1" является ООО "Росско-К" - дистрибьютор автозапчастей. Компания работает в России и Казахстане, имеет сеть автосервисов и магазинов. Владельцем 99,5% ООО является Сергей Кизиев.