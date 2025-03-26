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Новак позитивно оценил перспективы роста спроса на нефть в мире в 2024 году

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире будет расти, уверен вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что сейчас разные оценки спроса на нефть в мире - от 1 до 1,5 млн б/с. "У меня позитивный настрой, каждый год темпы потребления растут, и судя по тому, что мировая экономика будет расти, будет и спрос на энергоносители расти", - заметил вице-премьер РФ,

Он не стал давать оценки влияния на мировой спрос введение США санкций в отношении стран, которые будут покупать нефть у Венесуэлы.

Александр Новак нефть
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