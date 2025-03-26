"СИБУР" выставил предложение держателям евробондов, получившим права на них после 3 марта 2023 г.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "СИБУР" предложил держателям трех выпусков долларовых евробондов компании, которые приобрели права на долговые бумаги после 3 марта 2023 года, выкупить бонды по цене 50% от номинала, говорится в его сообщении.

Компания приглашает таких держателей делать оферты о продаже принадлежащих им еврооблигаций по 50% от номинальной стоимости, также владельцам выплатят причитающиеся им купонные платежи, не полученные на дату сделки. Заключаться сделки будут в случае достижения соглашения с обратившимися держателями по всем условиям, отмечается в сообщении.

"СИБУР" просит держателей, заинтересованных в предложении, обратиться в компанию в срок до 25 апреля для обсуждения условий и определения возможности заключения сделок.

Предложение распространяется на все три выпуска евробондов "СИБУРа" - это долларовые бумаги с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах.

Владельцев евробондов, права на которые были приобретены до 3 марта 2023 года, "СИБУР" приглашает в тот же срок - до 25 апреля - обратиться в компанию для уточнения порядка и финальных шагов для получения не полученных ими ранее выплат по еврооблигациям.

Из сообщения компании следует, что уведомление о выкупе и выплатах предназначено для депонентов российских депозитариев.

"СИБУР" в прошлом году получил ряд исков от держателей еврооблигаций компании, не получивших выплаты по долговым бумагам.

Компания выплачивает купоны и погашает еврооблигации, в том числе с истекшим сроком обращения, всем законным держателям в соответствии с законодательством РФ, заявили "Интерфаксу" в "СИБУРе", когда был подан первый иск. Во избежание осуществления незаконных выплат держателям еврооблигаций, которые перекупили ценные бумаги без получения разрешения правительственной комиссии, необходимого в ряде случаев в соответствии с российским регулированием (в частности, в соответствии с указами президента от 1 марта 2022 года №81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ" и от 3 марта 2023 года №138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг"), "СИБУР" запрашивает у держателей еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги после дат, установленных указанными выше актами, документы, подтверждающие законность цепочки сделок по их приобретению, отметили в холдинге.

Всем держателям, которые предоставляют документы, подтверждающие неприменимость или соблюдение законодательных ограничений, "СИБУР" осуществляет и будет осуществлять выплаты в полном объеме в предусмотренном законом порядке - на счета типа "С", если разрешение правительственной комиссии требовалось и было получено, и на обычные счета во всех остальных случаях, подчеркивала компания.