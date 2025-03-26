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Рост цен на сливочное масло в РФ на минувшей неделе ускорился до 0,3%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло за неделю с 18 по 24 марта выросли на 0,3%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда рост составил всего 0,03%, подорожание ускорилось. С начала года цены на сливочное масло выросли на 2,34%.

Дорожает и другая молочная продукция. Так, цены на творог стали больше на 0,1%, сметану - на 0,2%, пастеризованное молоко - на 0,3%, сыры - на 0,4%. Цены на ультрапастеризованное молоко не изменились, сухие молочные смеси для детского питания подешевели на 0,1%.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе цены на овощные консервы для детского питания выросли 0,6%, свинину, мороженую рыбу, маргарин, пшеничную муку и хлеб, печенье - на 0,4%, говядину - 0,3%, ржаной хлеб, макаронные изделия, черный чай и водку - на 0,2%, сосиски, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар-песок - на 0,1%.

В то же время цены на яйца снизились на 0,9%, мясо кур и гречневую крупу - на 0,6%, вермишель - на 0,2%, баранину, подсолнечное масло и пшено - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.


Росстат
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