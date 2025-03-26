Долги по зарплате в РФ в феврале выросли в 3,3 раза, до 1,21 млрд рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец февраля 2025 года составила 1 млрд 210,5 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 840,0 млн рублей, или в 3,3 раза, сообщил в среду Росстат.

Относительно конца февраля 2024 года долги по зарплате выросли на 692,9 млн рублей, или в 2,3 раза.

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец февраля 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 247,7 млн рублей (20,5%), в 2024 году - 591,9 млн рублей (48,9%), в 2023 году и ранее - 370,9 млн рублей (30,6%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на 28 февраля составили 1 млрд 210,3 млн рублей, увеличившись за месяц в 3,3 раза.

Задолженность по заработной плате федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ отсутствовала. Просроченные долги местных бюджетов на конец февраля составили 0,2 млн рублей (столько же, сколько и на конец января 2025 года).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство - 43,6%; обрабатывающие производства - 13,0%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 9,5%; транспортировка и хранение - 8,9%; деятельность профессиональная, научная и техническая - 6,8%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 5,4%; добыча полезных ископаемых - 5,2%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 3,2%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 3,1%; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 0,4%; деятельность в области информации и связи - 0,3%; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 0,2%; деятельность финансовая и страховая - 0,2%; образование - 0,1%; предоставление прочих видов услуг - 0,1%.