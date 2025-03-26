Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе-феврале вырос на 13%, грузовиков - упал на 20%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в январе-феврале 2025 года выросло на 12,8%, выпуск грузовиков за тот же период упал на 20,1%. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду.

За февраль в стране было выпущено 60,8 тыс. легковых автомобилей (+6,8% г/г), по итогам двух месяцев - 115 тыс. шт. (+12,8%).

Грузовиков в прошлом месяце произведено 13,5 тыс. шт. (-11,1%), с начала года - 22,4 тыс. единиц (-20,1%).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в феврале рухнул на 38,7% до 838 шт.; за январь-февраль - упал на 41,9% до менее 1,4 тыс. шт.

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ феврале выпущено 19,2 тыс. шт. (+2,5%), с начала года - 32,7 тыс. шт. (-1,7%).

Производство кузовов для автотранспортных средств за февраль упало на 34,5% до 2,3 тыс. шт.; за январь-февраль - снизилось на 24,3% до 4,7 тыс. шт.

Показатели производства отдельных видов автотехники, в том числе грузовиков, падают на фоне охлаждения российского авторынка под давлением ставок и снижения динамики импорта автомобилей из Китая - ключевого внешнего поставщика автомобилей на российский рынок. Одним из факторов снижения поставок из КНР стали два шага повышения утильсбора в октябре прошлого и в начале текущего года.

Как сообщал ранее Минпромторг РФ со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, за январь-февраль 2025 года российский рынок новой автотехники (включая легковой, легкий коммерческий, грузовой и автобусный сегменты) снизился на 12% до 193,9 тыс. шт. В частности, легковых автомобилей было реализовано 165,9 тыс. шт. (-10%), легких коммерческих - 15,9 тыс. шт. (-8%), грузовиков - 10,5 тыс. шт. (-40%), автобусов - 1,6 тыс. (-49%).

По данным Главного таможенного управления КНР, за январь-февраль из Китая в РФ было поставлено легковых автомобилей на $749,9 млн (-48,8%), грузовиков - на $40,8 млн (-87%).