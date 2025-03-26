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Производство СПГ в РФ в феврале сократилось на 5,9%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа в России в феврале 2025 года составило 2,7 млн тонн, сообщил Росстат в среду.

По отношению к февралю 2024 года выпуск снизился на 5,9%. В среднесуточном выражении (2024 год был високосным) производство СПГ сократилось на 2,6%.

С начала года производство достигло 5,7 млн тонн, что на 4,4% ниже прошлогоднего показателя.

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн:

месяц\год20252024202320222021
13,03,12,73,02,8
22,72,92,72,62,6
3 3,03,13,32,4
4 2,92,82,82,6
5 3,02,92,82,7
6 2,52,32,52,5
7 2,22,22,41,9
8 2,82,22,51,5
9 2,92,72,62,5
10 3,13,03,02,8
11 3,03,02,92,8
12 3,23,23,13,0
ВСЕГО5,734,732,933,730,1


Росстат
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