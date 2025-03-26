Производство СПГ в РФ в феврале сократилось на 5,9%
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа в России в феврале 2025 года составило 2,7 млн тонн, сообщил Росстат в среду.
По отношению к февралю 2024 года выпуск снизился на 5,9%. В среднесуточном выражении (2024 год был високосным) производство СПГ сократилось на 2,6%.
С начала года производство достигло 5,7 млн тонн, что на 4,4% ниже прошлогоднего показателя.
Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.
Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".
Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн:
|месяц\год
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|1
|3,0
|3,1
|2,7
|3,0
|2,8
|2
|2,7
|2,9
|2,7
|2,6
|2,6
|3
|3,0
|3,1
|3,3
|2,4
|4
|2,9
|2,8
|2,8
|2,6
|5
|3,0
|2,9
|2,8
|2,7
|6
|2,5
|2,3
|2,5
|2,5
|7
|2,2
|2,2
|2,4
|1,9
|8
|2,8
|2,2
|2,5
|1,5
|9
|2,9
|2,7
|2,6
|2,5
|10
|3,1
|3,0
|3,0
|2,8
|11
|3,0
|3,0
|2,9
|2,8
|12
|3,2
|3,2
|3,1
|3,0
|ВСЕГО
|5,7
|34,7
|32,9
|33,7
|30,1