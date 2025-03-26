Выпуск золота в РФ в феврале вырос на 9,1%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия в феврале 2025 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

По отношению к январю показатель подскочил на 69,1%.

В общей сложности по итогам двух месяцев объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 4,5%.

Абсолютных показателей по выпуску золота Росстат не публикует.