Поиск

Выпуск золота в РФ в феврале вырос на 9,1%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия в феврале 2025 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

По отношению к январю показатель подскочил на 69,1%.

В общей сложности по итогам двух месяцев объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 4,5%.

Абсолютных показателей по выпуску золота Росстат не публикует.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Должная осмотрительность с неизвестными. Обзор

Акции "Группы Русагро" упали на 15,6% на новостях об обысках в компании

Акции "Группы Русагро" упали на 15,6% на новостях об обысках в компании

Силуанов допустил пополнение ФНБ в 2025 году меньше плана

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в 2024 году выросла почти в 2,7 раза

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в 2024 году выросла почти в 2,7 раза
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });