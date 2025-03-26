Цены на плодоовощную продукцию в РФ снова пошли вверх, за неделю - на 0,5%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию после двух недель снижения снова начали расти.

Как сообщил Росстат в среду, с 18 по 24 марта эта продукция подорожала на 0,5% (снижение на 0,7% неделей ранее).

Так, цены на картофель выросли на 4,2% (на 3,6%), свеклу - на 2,8% (на 2,7%), капусту - на 2% (на 1,6%), помидоры - на 1,7% (на 1,2%), морковь - на 1,2% (на 1,2%), яблоки - на 0,7% (на 0,1%), бананы - на 0,6% (на 1,7%), лук - на 0,1% (на 0,3%). Цены на огурцы снизились на 5,1% (на 11%).

С начала года наибольший рост цен по-прежнему демонстрирует картофель - на 23,9%. Капуста подорожала на 14,4%, помидоры - на 11,3%, свекла - на 11,3%, бананы - на 10%, яблоки - на 6,9%, лук - на 6,7%, морковь - на 5,8%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.