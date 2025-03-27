Поиск

Медиакомпания семьи Берлускони выставит оферту на выкуп акций ProSieben

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Медиакомпания MFE-MediaForEurope (MFE), контролируемая семьей Берлускони, намерена выставить оферту на выкуп акций германского конкурента ProSiebenSat.1 Media SE (ProSieben).

Как сообщила MFE, компания будет выкупать бумаги по цене, соответствующей средневзвешенной стоимости ProSieben за последние три месяца - это минимальный уровень, требуемый германскими правилами.

Итальянская компания планирует оплатить 78% выкупа денежными средствами и 22% собственными новыми акциями. По данным источника агентства Bloomberg, MFE может потратить до 729 млн евро денежными средствами и 207 млн евро в виде акций.

MFE является крупнейшим акционером ProSieben с 2019 года. Компания постепенно наращивала свою долю, и на данный момент она составляет чуть меньше 30% - порогового значения, преодоление которого, согласно германскому законодательству, должно повлечь за собой обязательное предложение о выкупе оставшихся бумаг.

В сообщении MFE отмечается, что компания заключила безотзывное соглашение с другим акционером ProSieben, который продаст ей принадлежащие ему акции. Таким образом, доля MFE в ProSieben превысит 30%.

"MFE приняла решение увеличить долю в ProSieben и, соответственно, свои долгосрочные инвестиции и обязательства по отношению к компании с целью более активного участия в разработке ее стратегического направления в будущем", - говорится в сообщении.

MFE стремится к созданию панъевропейской вещательной сети на фоне укрепления позиций американских стриминговых сервисов и оттока рекламы в ресурсы IT-гигантов. ProSieben, работающая на рынках Германии, Австрии и Швейцарии, до сих пор отклоняла предложения MFE о присоединении к ее проекту, предпочитая сохранять независимость.

MFE ProSieben Берлускони Германия Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объединенная компания Wildberries и Russ учредила микрокредитную организацию

Ariston обещает исполнять все санкции после возвращения к управлению "дочкой" в РФ

Ariston обещает исполнять все санкции после возвращения к управлению "дочкой" в РФ

Акции "Группы Русагро" снизились еще на 14% после падения на 19,5% на новостях об уголовных делах

Акции "Группы Русагро" снизились еще на 14% после падения на 19,5% на новостях об уголовных делах

ВТБ пока не просчитывает сценарии возврата SWIFT

ВТБ пока не просчитывает сценарии возврата SWIFT

Wildberries подала иск о взыскании 42 млрд руб. с "ВБ Девелопмент" Бакальчука

Wildberries подала иск о взыскании 42 млрд руб. с "ВБ Девелопмент" Бакальчука

Нефть Brent подорожала до $73,88 за баррель

Цены на бензин в РФ с 18 по 26 марта выросли на 0,11%

Рост цен на сливочное масло в РФ на минувшей неделе ускорился до 0,3%

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6083 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });