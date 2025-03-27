Медиакомпания семьи Берлускони выставит оферту на выкуп акций ProSieben

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Медиакомпания MFE-MediaForEurope (MFE), контролируемая семьей Берлускони, намерена выставить оферту на выкуп акций германского конкурента ProSiebenSat.1 Media SE (ProSieben).

Как сообщила MFE, компания будет выкупать бумаги по цене, соответствующей средневзвешенной стоимости ProSieben за последние три месяца - это минимальный уровень, требуемый германскими правилами.

Итальянская компания планирует оплатить 78% выкупа денежными средствами и 22% собственными новыми акциями. По данным источника агентства Bloomberg, MFE может потратить до 729 млн евро денежными средствами и 207 млн евро в виде акций.

MFE является крупнейшим акционером ProSieben с 2019 года. Компания постепенно наращивала свою долю, и на данный момент она составляет чуть меньше 30% - порогового значения, преодоление которого, согласно германскому законодательству, должно повлечь за собой обязательное предложение о выкупе оставшихся бумаг.

В сообщении MFE отмечается, что компания заключила безотзывное соглашение с другим акционером ProSieben, который продаст ей принадлежащие ему акции. Таким образом, доля MFE в ProSieben превысит 30%.

"MFE приняла решение увеличить долю в ProSieben и, соответственно, свои долгосрочные инвестиции и обязательства по отношению к компании с целью более активного участия в разработке ее стратегического направления в будущем", - говорится в сообщении.

MFE стремится к созданию панъевропейской вещательной сети на фоне укрепления позиций американских стриминговых сервисов и оттока рекламы в ресурсы IT-гигантов. ProSieben, работающая на рынках Германии, Австрии и Швейцарии, до сих пор отклоняла предложения MFE о присоединении к ее проекту, предпочитая сохранять независимость.