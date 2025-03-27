"НОВАТЭК" тратит на геологоразведку около 30 млрд руб., распределяя их между регионами

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" с 2020 года тратит на геологоразведочные работы около 30 млрд рублей в год, перераспределяя их между регионами, сообщил журналистам заместитель председателя правления, директор по геологии компании Владимир Кудрин.

"С 2020 года (затраты на - ИФ) геологоразведочные работы (ГРР) примерно на одном уровне "30+" млрд рублей в "НОВАТЭКе", и они распределяется по регионам - либо Ямал, либо Гыдан, либо Надым-Пур-Тазовский регион", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли компания претендовать на нераспределенный фонд недр, Кудрин заметил, что у нее "достаточно ресурсной базы, чтобы заниматься геологоразведокй и добычей". "И добычей из нижележащих горизонтов, это наша перспектива, этим планируем заниматься", - добавил топ-менеджер.

Он также подчеркнул, что для запущенных СПГ-заводов ресурсной базы у "НОВАТЭКа" достаточно.