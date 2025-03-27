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ГК "Дело" планирует кратно нарастить флот и купить контейнеровозы до 10 тыс. TEU

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" намерена кратно увеличить состав собственного флота. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Сергей Шишкарев журналистам в кулуарах международного Арктического форума в Мурманске.

"У нас есть свой флот, поэтому мы будем наращивать его кратно", - сказал он.

Новый флот покупать точно не будем, сказал Шишкарев. Рассматривается покупка контейнеровозов вместимостью от 2 до 10 тыс. TEU и балкеров от 20 до 100 тыс. тонн.

"Сейчас хорошее время, потому что зарабатывать и вообще развиваться нужно не когда высокие (фрахтовые) ставки, а когда низкие, когда кризис. Сейчас фрахтовые ставки резко упали по сравнению с тем, что было два года назад, еще год назад, поэтому сейчас много будет освобождаться если не дешевого флота, то уже не по таким ценам", - сказал он, отметив, что рассчитывает на господдержку субсидирования покупки флота.

"Будем покупать "секонд-хенд", но в хорошем качестве, с хорошей надежностью, соответствующей всем нормам мореплавания и в российских территориальных водах, и в международных", - отметил Шишкарев.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".

ГК "Дело"
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