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Дербентский коньячный комбинат в 2024 году увеличил выручку выше прогноза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - АО "Дербентский коньячный комбинат" (ДКК, Дагестан) в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 847,006 млн рублей, что на 11,3% больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 27,4% до 2,709 млрд рублей.

Себестоимость выросла на 19,6% до 1,528 млрд рублей, валовая прибыль - на 39% до 1,181 млрд рублей, а прибыль от продаж - на 35,7% до 608,05 млн рублей. Прибыль до налогообложения повысилась на 11,3% до 1,059 млрд рублей.

Кредиторская задолженность увеличилась с 731,877 млн рублей на конец 2023 года до 774,816 млн рублей на конец 2024 года, дебиторская - с 1,75 млрд рублей до 2,17 млрд рублей.

Как сообщалось, ДКК планировал увеличить чистую прибыль по итогам 2024 года на 31% до 1 млрд рублей, выручку от продаж - на 19% до 2,5 млрд рублей.

ДКК в 2024 году произвел 530 тыс. декалитров (дал) продукции, что на 15,2% больше показателя 2023 года.

АО "Дербентский коньячный комбинат" - один из старейших производителей алкогольной продукции в Дагестане, предприятие полного цикла: от выращивания винограда до розлива продукции. Как сообщается на сайте завода, в настоящее время выпускает ординарные, марочные и коллекционные коньяки, бренди, водку, кальвадос, а также ликерные и сухие вина.

Дербентский коньячный комбинат Дагестан
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