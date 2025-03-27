Выручка группы ИТ-компаний "Рексофт" по МСФО в 2024 году выросла в два раза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка группы ИТ-компаний "Рексофт" (Reksoft) по итогам 2024 года по МСФО выросла до 6,7 млрд рублей, что в два раза больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении группы.

Остальные финансовые показатели "Рексофт" не раскрывает, но подчеркивает, что основными драйверами роста бизнеса группы в прошлом году стали направления консалтинга, заказной разработки ПО и внедрения бизнес-приложений.

Так, в сообщении отмечается, что в прошлом году выручка консалтингового направления ("Рексофт Консалтинг") выросла более чем в три раза. В том числе, за счет реализации отложенного спроса российских заказчиков на внешний консалтинг по проектам в сфере трансформации бизнеса, изменений операционных моделей, технологического консалтинга в области импортозамещения.

Направление заказной разработки, по данным группы, выросло более чем в два раза. Направление "бизнес-приложения", созданное только в 2024 году, также показало прибыль, а в настоящее время реализует ряд крупных проектов в области импортозамещения ERP-систем для компаний из металлургии и ТЭК.

"Мы развиваемся в рамках нашего плана по построению игрока нового типа на ИТ-рынке и видим наш результат как подтверждение рынком верности выбранной стратегии", - сказал гендиректор "Группы Рексофт" Александр Егоров, слова которого приводятся в сообщении.

Речь идет о реорганизации группы, в рамках которой в 2022-2023 годах в нее вошли команды и отдельные специалисты из RNT Group (дочерняя структура EPAM Systems в России), Accenture, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa Electric, Aveva и др. По словам Егорова, в дальнейшем группа планирует продолжить усиление команды. При этом в "Рексофт" "Интерфаксу" уточнили, что в прошлом году численность сотрудников группы увеличилась на 8,7% и составила более 1650 сотрудников.

В настоящее время в группу "Рексофт" входят ООО "Группа Рексофт" (головная компания), ООО "Рексофт", ООО "Рексофт.РУ", ООО "РНТ", ООО "Рексофт Лабс" и ООО "Рексофт Интеграция". Владельцами группы являются оманская Desert Spark (владеет долей в 25%), "Интеррос" (15%), "Филин Инвестмент" (9,22%), ООО "Квадра++" (40,24%) и ООО "Некстеп" (10,54%).