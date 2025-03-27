"ФосАгро" в 2025 году сократит capex на 20% до порядка 60 млрд рублей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Объем капвложений "ФосАгро" в 2025 году составит порядка 60 млрд рублей с учетом капитализируемых ремонтов. Об этом сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Андрей Серов на вебинаре, организованном SberCIB.

"Планируем, что в этом году общий объем капитальных вложений с учетом капитализируемых ремонтов составит порядка 60 млрд рублей. Порядка 46 млрд рублей плюс-минус - это инвестиционные проекты и остальное - капитализируемые ремонты", - сказал он.

В 2024 году "ФосАгро" направила на капвложения 75 млрд рублей. Таким образом, показатель сократится примерно на 20%.

В озвученную оценку объема годовых инвестиций "ФосАгро" на данный момент не входят проекты, реализация которых будет предусмотрена в рамках стратегии развития компании до 2030 года, уточнил Серов "Интерфаксу".

"Мы сейчас занимаемся проработкой программы развития компании до 2030 года. Планируем в середине этого года ее уже оконтурить, показать совету директоров. Как только параметры будут уточнены, будем рынку их представлять", - сказал Серов в ходе вебинара.