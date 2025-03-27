Поиск

"ФосАгро" в 2025 году сократит capex на 20% до порядка 60 млрд рублей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Объем капвложений "ФосАгро" в 2025 году составит порядка 60 млрд рублей с учетом капитализируемых ремонтов. Об этом сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Андрей Серов на вебинаре, организованном SberCIB.

"Планируем, что в этом году общий объем капитальных вложений с учетом капитализируемых ремонтов составит порядка 60 млрд рублей. Порядка 46 млрд рублей плюс-минус - это инвестиционные проекты и остальное - капитализируемые ремонты", - сказал он.

В 2024 году "ФосАгро" направила на капвложения 75 млрд рублей. Таким образом, показатель сократится примерно на 20%.

В озвученную оценку объема годовых инвестиций "ФосАгро" на данный момент не входят проекты, реализация которых будет предусмотрена в рамках стратегии развития компании до 2030 года, уточнил Серов "Интерфаксу".

"Мы сейчас занимаемся проработкой программы развития компании до 2030 года. Планируем в середине этого года ее уже оконтурить, показать совету директоров. Как только параметры будут уточнены, будем рынку их представлять", - сказал Серов в ходе вебинара.

ФосАгро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин

Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин

Международные резервы РФ с 14 по 21 марта выросли на $8,5 млрд до $650,4 млрд

Международные резервы РФ с 14 по 21 марта выросли на $8,5 млрд до $650,4 млрд

"Аэрофлот" ожидает роста кресельной загрузки ввиду отсутствия новых самолетов

Власти РФ до конца мая примут решение по индексации цен на минудобрения

Дюков заявил, что высокая ключевая ставка может привести к отказу от инвестиций в нефтесервис

Дюков заявил, что высокая ключевая ставка может привести к отказу от инвестиций в нефтесервис

Экс-гендиректор "Русагро" не признает вину по делу основателя компании Мошковича

Goldman Sachs ждет подъема цены золота до $3300 за унцию к концу 2025 года

"Росатом" подтвердил планы по строительству и вводу Кольской АЭС-2

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6085 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2230 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });