Фондовые индексы США снизились после объявления о новых импортных пошлинах

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало сообщение о том, что президент США Дональд Трамп вводит импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Это решение должно вступить в силу 2 апреля. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США.

На этой новости акции General Motors упали в цене на 7,4%. По оценкам экспертов, компания производит за рубежом более половины продающихся в США машин. Бумаги Ford Motor подешевели на 3,9%.

Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 2,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли, опубликованным в четверг. Ранее сообщалось о подъеме на 2,3%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

Международный валютный фонд прогнозирует снижение темпов роста американской экономики в текущем году из-за повышения импортных пошлин, тем не менее наступления рецессии в обозримом будущем не ожидается.

"Были объявлены существенные изменения в политике, и поступающие данные свидетельствуют о замедлении экономической активности после очень высоких темпов роста в 2024 году, - заявила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак. - Однако с учетом всего вышесказанного рецессия не является частью нашего базового сценария".

Котировки акций GameStop рухнули более чем на 22%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники готовит непубличное размещение конвертируемых облигаций на $1,3 млрд, полученные средства планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе инвестиции в биткойн.

Цена бумаг чипмейкера Advanced Micro Devices уменьшилась на 3,2% - до $106,65. Аналитики Jefferies ухудшили рекомендацию для них до "держать" с "покупать", прогнозную котировку - до $120 со $135.

ADR Nio упали на 5,7%. Китайский производитель электромобилей объявил о намерении разместить акции примерно на 3,5 млрд гонконгских долларов ($450 млн), чтобы привлечь средства на исследования и разработки.

Стоимость Jefferies Financial Group упала на 9,8%. Выручка финансовой компании в декабре-феврале сократилась на 8% и не оправдала консенсус-прогноз.

Бумаги Lockheed Martin подешевели на 0,6% (до $442,28) после того, как эксперты RBC понизили рекомендацию для них до "держать" с "покупать", прогнозную цену - до $480 с $550.

Акции 3M Co. ушли вниз на 2,8%, Goldman Sachs Group - на 2,6%, Nvidia Corp. - на 2,1%, American Express Co. - на 1,4%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,2%, Super Micro Computer Inc. - на 6,3%, Palo Alto Networks - на 5,7%, United Airlines Holdings - на 5,6%, Delta Air Lines - на 4%, Broadcom - на 4,1%.

Между тем стоимость акций H.B. Fuller Co. поднялась на 6,1%. Производитель клеев, покрытий и герметиков в первом финквартале (декабрь-февраль) сократил чистую прибыль в 2,3 раза, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Цена акций Dollar Tree взлетела на 11,2% - до $76,95. Аналитики Truist Securities улучшили оценку справедливой стоимости бумаг ритейлера до $84 с $76, также повысили прогнозы эксперты Evercore ISI Group и Telsey Advisory Group.

Котировки акций Winnebago Industries подскочили на 8,1%. Производитель автодомов и моторных лодок существенно сократил чистый убыток во втором финквартале (декабрь-февраль), к тому же выручка и скорректированная прибыль оказались лучше прогноза.

Кроме того, капитализация Tesla поднялась на 0,4%, Verizon Communications - на 1,8%, Boeing Co. - на 0,3%, Apple Inc. - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг снизился на 155,09 пункта (на 0,37%) и составил 42299,7 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов опустилось на 18,89 пункта (на 0,33%) - до 5693,31 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 94,98 пункта (на 0,53%) и завершил сессию на отметке 17804,03 пункта.