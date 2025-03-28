Розничные продажи в Великобритании в феврале выросли на 1%, лучше прогноза

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в феврале увеличились на 1% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

В январе, по уточненным данным, продажи выросли на 1,4%, а не на 1,7%, как было объявлено ранее.

Продажи в непродовольственных магазинах повысились на 3,1%, до максимума с марта 2022 года. Онлайн-продажи выросли на 3,9%, а продажи в универмагах - на 0,7%. При этом реализация в продовольственных магазинах в прошлом месяце сократилась на 2%.

В годовом выражении розничные продажи в Великобритании в феврале повысились на 2,2%, тогда как эксперты в среднем ожидали роста на 0,5%. В январе, согласно пересмотренным данным, данный показатель вырос на 0,6%, тогда как первоначально было объявлено о подъеме на 1%.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в прошлом месяце увеличились на 1% относительно января и на 2,2% по сравнению с февралем 2024 года.