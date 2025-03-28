Потребрасходы во Франции в феврале снизились на 0,1%, хуже прогноза

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Потребительские расходы во Франции в феврале снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Национального статистического управления Insee.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя на 0,3%, по данным Trading Economics.

В январе потребрасходы уменьшились на 0,6%. Ранее сообщалось о сокращении на 0,5%.

Расходы на энергоносители в феврале выросли на 0,2%, тогда как в январе они оставались на уровне предыдущего месяца. Расходы на продукты питания уменьшились на 0,7% после роста на 1% в январе. Данные за январь были пересмотрены: ранее сообщалось о росте расходов на энергоносители на 0,2%, расходов на продукты питания - на 1,4%,

Потребление промышленных товаров в прошлом месяце повысилось на 0,2% после сокращения на 2,4% в январе. Расходы на товары длительного пользования увеличились на 0,4%, на одежду и текстиль - на 0,5%.