Безработица в ФРГ в марте неожиданно выросла до максимума с сентября 2020 г.

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Безработица в Германии в марте увеличилась до максимальных с сентября 2020 года 6,3% с 6,2% месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Количество безработных в стране в текущем месяце выросло на 26 тыс. - до 2,922 млн человек.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение безработицы на уровне 6,2% и увеличение числа безработных на 10 тыс., по данным Trading Economics.

"Март стал началом весеннего оживления рынка труда. В этом году экономический спад, однако, заметно замедляет темпы его восстановления", - отмечает глава агентства Андреа Налес.