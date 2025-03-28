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Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,88%, на Аи-92 - на 1,96%

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,88%, на Аи-92 - на 1,96%
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,88% до 56 727 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,96% до 51 729 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

24.03.2025 25.03.2025 % к пр. д. 26.03.2025 % к пр. д. 27.03.2025 % к пр. д. 28.03.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 56234 55773 -0,82 56043 0,48 56652 1,09 56727 0,13 0,88
Регуляр-92 50734 50382 -0,69 50896 1,02 51581 1,35 51729 0,29 1,96
ДТ-летнее 63024 62360 -1,05 61811 -0,88 61682 -0,21 61491 -0,31 -2,43
ДТ-зимнее 60173 60478 0,51 59651 -1,37 59651 0 59651 0 -0,87
Мазут топочный 33149 33037 -0,34 32246 -2,39 31279 -3 32185 2,9 -2,91
Авиатопливо 77977 76557 -1,82 75288 -1,66 75710 0,56 75477 -0,31 -3,21
СУГ 14329 13463 -6,04 14144 5,06 13537 -4,29 12884 -4,82 -10,08

Цены приведены по национальному индексу

Петербургская биржа Аи-95 Аи-92
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