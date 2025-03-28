Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,88%, на Аи-92 - на 1,96%
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,88% до 56 727 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,96% до 51 729 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|24.03.2025
|25.03.2025
|% к пр. д.
|26.03.2025
|% к пр. д.
|27.03.2025
|% к пр. д.
|28.03.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|56234
|55773
|-0,82
|56043
|0,48
|56652
|1,09
|56727
|0,13
|0,88
|Регуляр-92
|50734
|50382
|-0,69
|50896
|1,02
|51581
|1,35
|51729
|0,29
|1,96
|ДТ-летнее
|63024
|62360
|-1,05
|61811
|-0,88
|61682
|-0,21
|61491
|-0,31
|-2,43
|ДТ-зимнее
|60173
|60478
|0,51
|59651
|-1,37
|59651
|0
|59651
|0
|-0,87
|Мазут топочный
|33149
|33037
|-0,34
|32246
|-2,39
|31279
|-3
|32185
|2,9
|-2,91
|Авиатопливо
|77977
|76557
|-1,82
|75288
|-1,66
|75710
|0,56
|75477
|-0,31
|-3,21
|СУГ
|14329
|13463
|-6,04
|14144
|5,06
|13537
|-4,29
|12884
|-4,82
|-10,08
Цены приведены по национальному индексу