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Сроки подключения Россельхозбанка к SWIFT в Эр-Рияде не обсуждались

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сроки подключения Россельхозбанка к международной системе межбанковский платежей SWIFT на переговорах в Эр-Рияде не затрагивались, сообщил член делегации РФ глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Сроки не оговаривались. Упоминались некоторые сроки о том, что касается прекращения огня, некоторых мер безопасности. По финансовой составляющей мы пока продолжаем обсуждение", - сказал Карасин в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

Российско-американские консультации в Эр-Рияде состоялись 24 марта. С российской стороны в них приняли участие Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Касаясь первых итогов прошедших в Эр-Рияде переговоров с делегацией США, российский сенатор отметил: "Беседа была довольно конструктивной, спокойной, не очень результативной, но это было бы наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече".

"Поэтому полагаю, что подобного рода встречи продолжатся и будут поставлены какие-то новые задачи перед нашей группой руководством нашей страны, но работать с нынешней командой США в принципе можно, слушают, воспринимают, противопоставляют какие-то свои позиции, но это обычное дело, обычная работа", - добавил Карасин.

Российско-американские консультации в Эр-Рияде состоялись 24 марта. С российской стороны в них приняли участие Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Григорий Карасин SWIFT Россельхозбанк США
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