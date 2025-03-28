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Системно значимые банки на ПВР-подходе сэкономили 1,7 трлн рублей капитала

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Банки, использующие подход на основе внутренних рейтингов, на начало декабря прошлого года сэкономили 1,7 трлн рублей капитала, говорится в годовом отчете ЦБ РФ.

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России подход, основанный на внутренних рейтингах (ПВР-подход), могут применить только системно значимые кредитные организации с активами не менее 500 млрд руб.

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили четыре банка: Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ. Всего же в России работают 11 системно значимых банков.

Как говорится в отчете ЦБ, доля активов СЗКО, которые переведены на ПВР, составляет 42% всех активов системно значимых игроков.

"Внедрение ПВР дает более точную оценку требуемого капитала банка на покрытие кредитного риска и может способствовать частичному высвобождению капитала. Оно может быть направлено на финансирование приоритетных проектов для развития экономики", - отмечает ЦБ.

Экономия капитала у четырех банков, которые получили разрешение на применение ПВР, составила 1,7 трлн рублей на 1 декабря 2024 года. При этом такое высвобождение капитала банков не несет угрозы для финансовой стабильности СЗКО и стабильности банковской системы, отмечает ЦБ.

В прошлом году Госдума приняла закон, по которому системно значимые кредитные организации будут обязаны перейти на использование внутренних рейтингов при оценке кредитного риска с 1 января 2030 года.

ЦБ РФ Банк России
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