"Россети" получили убыток по МСФО в 2024 году после прибыли годом ранее

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по МСФО по итогам 2024 года составил 116,86 млрд руб. против прибыли в размере 161,3 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Показатель EBITDA компании составил 519,4 млрд руб. против 528,23 млрд руб. в 2023 году.

Выручка компании достигла 1,5 трлн руб. после 1,38 трлн руб. годом ранее, операционные расходы - 1,25 трлн руб. после 1,11 трлн руб.

"Ключевое влияние на консолидированный финансовый результат оказало признание убытка от обесценения основных средств в сумме 387,5 млрд рублей и рост процентных расходов по финансовым обязательствам более чем на 70%. Признание убытка от обесценения связано, в основном, с увеличением ставки дисконтирования, обусловленное ростом рыночных процентных ставок в 2024 году", - пояснили "Интерфаксу" в компании.

"Без учета фактора обесценения основных средств, операционная прибыль за 2024 год составила 294,5 млрд рублей, чистая прибыль - 193,6 млрд рублей", - добавили в "Россетях".

Объем денежных средств и их эквивалентов составил 226,86 млрд руб. по итогам 2024 года после 166,12 млрд руб. в 2023 году.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 году была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.