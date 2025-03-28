Число открытых по биометрии банковских счетов в 2024 году составило 600 тыс.

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Число активных банковских счетов, открытых с использованием биометрических данных, в 2024 году составило 600 тыс. Об этом говорится в отчете ЦБ по итогам работы регулятора в прошлом году.

Всего в 2024 году физлица зарегистрировали в Единой биометрической системе (ЕБС) 1,8 млн образцов (изображение лица и голос) через отделения банков.

К концу 2024 года возможность регистрации в ЕБС обеспечивали свыше 180 банков более чем в 12 тыс. точек обслуживания.

С помощью приложения "Госуслуги Биометрия" в 2024 году физлица зарегистрировали 677,8 тыс. образцов.

ЕБС - государственная информационная система, обеспечивающая сбор биометрических персональных данных (фото лица и записи голоса), их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей для получения гражданами государственных услуг и доступа к банковским сервисам.