Пошлина на экспорт пшеницы из РФ со 2 апреля повысится на 4% до 1,9 тыс. руб./т

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ со 2 апреля повысится на 4% до 1 тыс. 921,6 рубля с 1 тыс. 846,7 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень повысится до 220 рублей с 206,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 тыс. 216,8 рубля с 1 тыс. 202,5 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $246,2 за тонну на пшеницу ($245,2 за предыдущий период), $204 - на ячмень ($204), $220,9 - на кукурузу ($220,9).

Новые ставки будут действовать по 8 апреля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.