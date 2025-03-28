ЦБ РФ в 2024 году увеличил капвложения в работу своих систем вдвое до 14,2 млрд рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Банк России в 2024 году увеличил капитальные вложения в обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической, информационно-телекоммуникационных систем более чем в два раза до 14,2 млрд рублей с 6,5 млрд рублей в 2023 году. Об этом говорится в отчете регулятора по итогам его работы за прошлый год.

Рост затрат связан с приобретением серверного, коммутационного оборудования, систем хранения данных и нематериальных активов в рамках создания платформы цифрового рубля, а также в рамках импортозамещения и модернизации платежной системы, вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры Банка России, сказано в отчете.

Средства также направлены на поддержание функционирования и развитие действующих информационно-вычислительных и аналитических систем и технической инфраструктуры Банка России.

Капитальные вложения на обеспечение безопасности платежной, операционной, информационно-аналитической, информационно-телекоммуникационных систем и охраны объектов увеличились на 581 млн руб. Средства направлены на приобретение технических средств защиты информации и средств вычислительной техники в защищенном исполнении, а также на плановое обновление инженерно-технических средств охраны, выслуживших установленный срок эксплуатации, дооснащение систем видеомониторинга и контроля доступа на объектах платежной системы Банка России.

Капвложения в организацию наличного денежного обращения в 2024 году увеличились на 767 млн руб. Они направлены в основном на замену счетно-сортировального оборудования и кассовой техники на отечественные аналоги, изготовление транспортных средств для перевозки ценностей Банка России.

Всего капитальные вложения ЦБ в 2024 году выросли почти в 4,6 раза - до 78,9 млрд руб. с 17 млрд руб. в 2023 году. Большая их часть пришлась на строительство (реконструкцию) и материально-техническое обеспечение объектов недвижимости, такие капзатраты увеличились более чем в 10,5 раза, до 58,5 млрд руб. по сравнению с 5,6 млрд руб. в 2023 году.

Рост затрат связан с приобретением имущественного комплекса в Москве. Кроме того, средства использованы на строительство (реконструкцию) и оснащение служебных зданий и сооружений; создание систем инженерного обеспечения информационно-телекоммуникационной системы, инженерных, технологических систем и установок, обеспечивающих функционирование зданий и сооружений; приобретение инвентаря, оборудования и мебели для оснащения объектов и замены имущества с истекшим сроком эксплуатации, сказано в отчете ЦБ РФ.

В структуре капитальных вложений на вложения в строительство и реконструкцию пришлось 74,2%, доля вложений в обеспечение функционирования систем составила 18%, обеспечение безопасности - 4,3%, организацию наличного денежного обращения - 2,5%, приобретение транспортных средств, медицинского и другого оборудования и инвентаря - 1%.

Банк России в июле 2024 года сообщал, что подписал с группой ВЭБ.РФ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве. Сумму сделки стороны не раскрывали, ЦБ лишь отметил, что она определена по итогам независимой оценки. Сумму сделки источник "Интерфакса" ранее оценивал в 54 млрд рублей. Планируемый срок передачи объекта Банку России - первый квартал 2026 года.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Сейчас в нем принимают участие 15 банков, 1700 граждан и порядка 30 компаний. Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но ЦБ в конце февраля сообщил, что полномасштабное внедрение начнется позднее, точные даты регулятор объявит позже.