"КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о сотрудничестве

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и АО "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба КМГ.

"Соглашение определяет развитие взаимодействия двух компаний в геологоразведке и реализации совместных проектов нефтегазохимии в Казахстане и Узбекистане", - говорится в пресс-релизе, распространенном в субботу.

Документ подписан в Алма-Ате в рамках рабочего визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева и его встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Узбекнефтегаз" является одним из наших перспективных партнеров. Нынешнее соглашение подтверждает готовность КМГ расширять сотрудничество с узбекскими коллегами по таким важнейшим направлениям, как пополнение ресурсной базы и развитие нефтегазохимической отрасли. Кроме того, в сфере наших взаимных интересов цифровые технологии, производственная безопасность и охрана окружающей среды", - приводятся в пресс-релизе слова главы КМГ Асхата Хасенова.